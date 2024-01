Gaza: Blinken a colloquio con coordinatrice aiuti umanitari Kaag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony J. Blinken ha avuto un colloquio la coordinatrice senior Umanitaria e per la ricostruzione delle Nazioni Unite per Gaza, Sigrid Kaag. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato. Blinken e Kaag hanno sottolineato l'importanza del potenziamento del meccanismo di coordinamento per la fornitura di assistenza umanitaria ai civili a Gaza, e di facilitare l'assistenza alla parte settentrionale della Striscia di Gaza per consentire il ritorno delle persone sfollate. I due funzionari hanno enfatizzato inoltre l’impegno condiviso di Stati Uniti e Nazioni Unite per raggiungere i più vulnerabili, espandendo rapidamente l'ingresso di aiuti e merci commerciali a Gaza, aumentando l'uso di aiuti localizzati per soddisfare le esigenze immediate e potenziando i finanziamenti per l'assistenza umanitaria.(Was)