Davos: "Tages-Anzeiger", Zelensky atteso in Svizzera la prossima settimana

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky potrebbe visitare la Svizzera la prossima settimana e prendere parte al Forum economico mondiale di Davos, che si terrà dal 15 al 19 gennaio. Lo riferisce il quotidiano "Tages-Anzeiger", secondo cui Zelensky, oltre a recarsi a Davos, farà anche tappa a Berna, la capitale elvetica. La visita del capo dello Stato dovrebbe durare almeno due giorni. Le fonti del quotidiano svizzero sottolineano inoltre che Zelensky intende intervenire di persona al Forum economico mondiale di Davos. Il presidente dell'Ucraina ha in programma una visita a Berna prima del suo discorso a Davos previsto lunedì 15 gennaio, secondo diverse fonti a conoscenza del programma della visita. Diversi esponenti dell'Amministrazione federale svizzera sottolineano che la prevista visita di Zelensky rimarrà probabilmente non confermata sino all'ultimo momento per questioni di sicurezza. Secondo tali fonti, il viaggio dipenderà anche dalla situazione militare in Ucraina. Sembra, infatti, che non vi sia ancora una decisione definitiva in merito alla visita. Secondo "Tages-Anzeiger", il presidente dell'Ucraina dovrebbe incontrare la presidente federale, il ministro egli Affari esteri e quello della Difesa, rispettivamente, Viola Amherd, Ignazio Cassis e Viktor Rossi. (Res)