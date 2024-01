Usa: si schianta in macchina contro uno dei cancelli della Casa Bianca, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è stato arrestato a Washington dopo essersi schiantato in macchina contro uno dei cancelli esterni del complesso della Casa Bianca. Lo ha detto Anthony Guglielmi, portavoce dei servizi segreti, in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, aggiungendo che l’incidente è avvenuto intorno alle 18 locali (la mezzanotte italiana). “Un veicolo si è schiantato contro uno dei cancelli esterni del complesso: il guidatore è stato arrestato, e stiamo indagando sulla dinamica dell’incidente”, si legge nel messaggio, in cui i cittadini vengono avvisati in merito a problemi alla circolazione all’incrocio tra la 15ma strada e Pennsylvania Avenue, nei pressi della sede del Tesoro. (Was)