Diritti: Iannarelli (Fd'I), utero in affitto, continua battaglia contro mercificazione donne

- È fortissima "la condanna di oggi di Papa Francesco rivolta all'utero in affitto e alla teoria gender: non si fermerà la mia battaglia e quella di Fratelli d'Italia contro la mercificazione delle donne e dei bambini, a partire dall'impegno per l'approvazione al più presto in Senato della Legge per rendere questa pratica reato universale, e contro le applicazioni più pericolose e sovversive degli studi di genere". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Chiara Iannarelli, vicepresidente della IX Commissione consiliare "Politiche giovanili e pari opportunità" e responsabile del Dipartimento "Famiglia e valori non negoziabili" di Fd'I Roma. (Com)