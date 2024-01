Usa: United Airlines ha trovato bulloni allentati nei portelloni dei Boeing 737 Max 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea statunitense United Airlines ha trovato alcuni bulloni allentati all’interno dei portelloni dei Boeing 737 Max 9 della sua flotta, dopo che le agenzie regolamentari federali hanno disposto una serie di ispezioni a seguito di un incidente avvenuto durante un volo della Alaska Airlines. Le autorità regolamentari sono intervenute dopo che uno dei portelloni dell’aereo si è staccato durante il volo. Durante le ispezioni, si legge nella nota della United Airlines, la compagnia ha riscontrato alcune “condizioni associate a problematiche nell’installazione dei portelloni, ad esempio dei bulloni allentati”. La società ha precisato che lo staff della sua manutenzione sta lavorando per rimediare e far tornare in aria gli aerei. (Was)