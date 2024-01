Usa: esplosione in centro a Forth Worth in Texas, autorità sono sul posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Fort Worth, in Texas, sono intervenute a seguito di una esplosione nel centro della città, questo pomeriggio. Lo ha detto all’emittente “Cnn” il direttore del dipartimento per le comunicazioni della città, Reyne Telles. “Si è verificata una esplosione in centro, e la colonna di fumo era più alta dei grattacieli”, ha detto, aggiungendo che alcuni detriti hanno raggiunto anche i dintorni del municipio. La polizia locale ha pubblicato un avviso sulla piattaforma X, aggiungendo che le forze dell’ordine sono sul posto a seguito di un “importante incidente” e invitando i residenti ad evitare l’area. (Was)