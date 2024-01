Nigeria: raffineria di petrolio finanziata dal magnate Dangote pronta ad avviare test per la prooduzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raffineria di petrolio di proprietà del magnate nigeriano Aliko Dangote, attualmente in costruzione a Lekki, alla periferia di Lagos, potrebbe iniziare i test già questa settimana dopo aver ricevuto il sesto carico di greggio. Lo hanno detto i funzionari della compagnia, secondo quanto riferito in un comunicato dalla compagnia Dangote. L'impianto, si legge nella dichiarazione, ha ricevuto 1 milione di barili di petrolio dal giacimento di Agbami, nel delta del Niger, che hanno portato a 6 milioni di barili la quantità di greggio finora consegnata dall'arrivo del primo carico, nel dicembre scorso. Il prossimo passo è quello di avviare l'unità di distillazione del greggio, che è una componente importante della raffineria. La raffineria, finanziata con un costo di 20 miliardi di dollari dall'uomo più ricco dell'Africa, avrà una capacità stimata di 650 mila barili al giorno (bpd). La Nigeria attualmente importa la maggior parte del suo carburante, ma la raffineria di Dangote la renderà autosufficiente e sarà in grado di esportare carburante ai vicini dell’Africa occidentale, trasformando potenzialmente il commercio di petrolio nel bacino atlantico. Dangote ha affermato che inizierà con la raffinazione di 350 mila bpd e spera di raggiungere la piena produzione entro la fine dell’anno. (Res)