Imprese: Camfin pronta a salire in Pirelli dal 14 al 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camfin si rafforza in Pirelli ed è pronta a salire al 20 per cento da poco più del 14 per cento attuale. Come anticipato da Il Sole 24 Ore, l’operazione si sviluppa su due livelli. Da una parte, nell'ambito dell'acquisto di azioni Pirelli fino a un massimo del 5 per cento del capitale, la holding che ha come socio di maggior peso Marco Tronchetti Provera rileverà, attraverso Camfin Alternative Assets, circa il 3 per cento del gruppo (oggi in Borsa ha chiuso a +3 per cento a 4,98 euro). Dall'altra Mtp di Tronchetti riceverà dal cinese Niù, cui fa capo Longmarch il 3,68 per cento di Pirelli. Mtp da sola e attraverso Camfin fino al 2030 avrà il controllo indiretto di circa il 20 per cento di Pirelli. (Com)