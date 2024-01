Bangladesh: Usa, elezioni poco trasparenti e non libere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono il popolo del Bangladesh e le aspirazioni democratiche dei suoi cittadini, e riconoscono la vittoria della Lega Awami, partito della premier Sheikh Hasina, alle elezioni parlamentari di ieri. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti rimangono preoccupati per l’arresto di migliaia di oppositori politici, oltre che per la denuncia di diverse irregolarità: condividiamo quanto affermato da diversi osservatori, che hanno denunciato elezioni non libere e poco trasparenti”, ha detto, condannando gli episodi di violenza che si sono verificati nelle settimane che hanno preceduto le elezioni. (Was)