Italia-Germania: Sangiuliano incontra il ministro della Cultura Roth

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha ricevuto oggi al Collegio Romano il ministro di Stato per la Cultura e i Media della Repubblica Federale di Germania, Claudia Roth. All'incontro erano presenti anche il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, il capo di gabinetto del ministro, Francesco Gilioli, l'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, il consigliere diplomatico del ministro, Clemente Contestabile, e il direttore generale Musei, Massimo Osanna. Nel corso del cordiale colloquio, sono stati ripercorsi i principali dossier riguardanti la collaborazione culturale tra Italia e Germania, a cominciare dalla partecipazione italiana il prossimo ottobre alla Buchmesse di Francoforte, quest'anno in veste di ospite d'onore. "Si tratta di una opportunità strategica per sostenere l'internazionalizzazione della nostra editoria - ha dichiarato il ministro Sangiuliano - e rispondendo al titolo di questa edizione, 'Radici nel futuro', punteremo insieme al commissario Mauro Mazza sulla produzione letteraria nazionale capace di riflettere la ricchezza e la pluralità del nostro patrimonio culturale e di esprimere al meglio le nuove tendenze letterarie. La nostra partecipazione verrà affiancata da un ricco programma culturale, che sarà simbolicamente inaugurato il 12 giugno a Dortmund per l'apertura di Casa Italia in occasione degli Europei di calcio con un concerto sinfonico dell'Orchestra Scarlatti di Napoli diretta dal Maestro Beatrice Venezi".