Italia-Germania: Sangiuliano incontra il ministro della Cultura Roth (2)

- Al centro dell’incontro anche il tema della cooperazione nella lotta al traffico illecito di beni culturali e nelle restituzioni alle nazioni d’origine, che vede Italia e Germania allineate sulla stessa lunghezza d’onda. Il ministro Sangiuliano ha chiesto alla collega Roth di sensibilizzare riguardo la sensibilizzazione alcune istituzioni culturali tedesche ai fini della restituzione di opere esportate senza autorizzazione dall’Italia, quali ad esempio il basamento del Discobolo Lancellotti attualmente collocato alla Gliptoteca di Monaco. Altro passaggio importante dell’incontro ha riguardato la collaborazione nell’ambito dell’industria cinematografica e dell’audiovisivo. Le due autorità hanno concordato che la partecipazione italiana come "Country in focus" al prossimo European Film Market, a margine della Berlinale, creerà nuove opportunità per lo sviluppo di progetti congiunti. Il ministro Sangiuliano, manifestando il proprio dispiacere per il ridimensionamento della presenza delle sedi del Goethe Institut sul territorio italiano, ha poi offerto alla collega Roth la disponibilità di luoghi della cultura statali, come a Napoli e a Torino, per continuare le attività. Il ministro Roth, ringraziando per l’attenzione, ha comunicato che investirà della questione il ministero degli Esteri tedesco. I due ministri si sono poi confrontati riguardo la Carta della Cultura, recentemente adottata anche dal governo tedesco. In particolare, il ministro Sangiuliano ha illustrato i due nuovi strumenti per il sostegno ai consumi culturali dei ragazzi italiani: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito. (segue) (Rin)