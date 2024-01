Italia-Germania: Sangiuliano incontra il ministro della Cultura Roth (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ribadendo il pieno sostegno dell’Italia alla ricostruzione del patrimonio culturale ucraino, il ministro Sangiuliano ha infine illustrato i contenuti della riunione dei ministri della Cultura G7 che si terrà a Positano dal 19 al 21 settembre, nel quadro della presidenza italiana. "Vi è piena sintonia tra Italia e Germania per un forte sviluppo dei rapporti culturali a seguito delle intese tra il presidente Giorgia Meloni e il cancellerie Olaf Scholz - ha dichiarato il ministro Sangiuliano al termine dell’incontro -. Nel 2024, la partecipazione italiana alla Buchmesse di Francoforte offrirà una occasione straordinaria per promuovere la letteratura e la cultura italiana in Germania. Intendiamo coglierla al meglio". (Rin)