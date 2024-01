Brasile: Lula, "per coloro che attaccano la democrazia non c'è perdono"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per coloro che attaccano la democrazia "non c'è perdono". Lo ha affermato il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, durante la cerimonia che ha ricordato l'assalto alle sedi dei "Tre poteri", avvenuto esattamente un anno fa. "Tutti coloro che hanno finanziato, pianificato ed eseguito il tentativo di colpo di Stato devono essere puniti in modo esemplare. Non c'è perdono per chiunque attacchi la democrazia, il proprio Paese e il proprio popolo. Il perdono sembrerebbe impunità. E l'impunità, come salvacondotto per nuovi atti terroristici" ha dichiarato Lula durante il suo discorso al Congresso. I vertici istituzionali e politici del Brasile si sono riuniti oggi per ricordare l'assalto al palazzo del Parlamento, della Presidenza e della Corte Costituzionale. (Brb)