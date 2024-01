© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cerchiamo di mantenere il dialogo col Pd", ma non per "confluire in una federazione: non è la nostra storia e vocazione. Noi lavoriamo su progetti e su temi e col Pd ci sono ancora varie differenze per quanto riguarda la politica estera e le guerre in corso". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a "Prima di domani" su Rete4. (Rin)