Centrosinistra: Conte a Pd, Berlusconi non c'è più facciamo legge su conflitto interessi

21 luglio 2021

- "Adesso Berlusconi non c'è più: vogliamo definire una volta per tutte il conflitto di interessi e la regolamentazione delle lobby? Sediamoci a un tavolo e facciamo finalmente una regolamentazione seria per il futuro", ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, rivolgendosi al Pd da "Prima di domani" su Rete4. (Rin)