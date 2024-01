Libia: Biden sceglie Jennifer Gavito per il ruolo di ambasciatrice Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato di voler nominare Jennifer Gavito all’incarico di ambasciatrice in Libia. Lo riferisce la Casa Bianca. La diplomatica statunitense ha già lavorato come vice assistente del segretario di Stato Usa per l’Iraq, per l’Iran e per la diplomazia pubblica. In precedenza, è stata la consigliera per gli affari politici dell’ambasciata statunitense a Londra e console generale a Monaco di Baviera. (Was)