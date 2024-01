Francia-Slovenia: incontro a Parigi tra ministre degli Esteri, firmato partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna ha ricevuto oggi a Parigi l'omologa slovena, Tanja Fajon. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal Quai d'Orsay. "I ministri hanno firmato il patto d'azione franco-sloveno, che declina per il 2024-2027 il partenariato strategico tra i nostri due Paesi", si legge nella nota. I due ministri "hanno salutato per l'occasione la qualità della relazione bilaterale franco-slovena, insieme alla stretta cooperazione dei due Paesi all'interno dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, mentre la Francia presiede per un mese, dal primo gennaio 2024, il Consiglio di Sicurezza all'interno del quale la Slovenia è stata eletta membro non permanente per due anni", spiega il ministero degli Esteri francese. "I ministri hanno anche evocato i progetti economici comuni tra i due Paesi, soprattutto nel settore dei trasporti, del nucleare e dell'aerospazio", spiega il comunicato. (Frp)