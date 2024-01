Usa: diversi feriti dopo esplosione in un hotel al centro di Forth Worth, in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono rimaste ferite a seguito dell’esplosione che si è verificata ieri pomeriggio in un hotel nel centro di Forth Worth, in Texas. Le autorità hanno affermato che l’incidente si sarebbe verificato a causa di una fuga di gas. In precedenza, la polizia locale ha pubblicato un avviso sulla piattaforma X, affermando che le forze dell’ordine sono intervenute sul posto a seguito di un “importante incidente” e invitando i residenti ad evitare la zona. Diversi detriti sono stati riscontrati nelle strade del centro, e anche nei pressi del municipio. Al momento non ci sarebbero vittime, anche se le autorità stanno ancora valutando la situazione. L’esplosione è avvenuta nell’hotel Sandman Signature. (Was)