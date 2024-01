Svezia: premier Kristersson, con adesione Nato pronti a schierare battaglione in Lettonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia schiererà un battaglione ridotto delle proprie forze armate in Lettonia dopo l'adesione alla Nato. Lo ha affermato il primo ministro svedese Ulf Kristersson. "La Svezia parteciperà con un battaglione ridotto come parte della forza Nato guidata dal Canada in Lettonia", ha detto Kristersson nel corso di un evento a Stoccolma. "Contribuiremo alla difesa e alla deterrenza della Nato. L'anno scorso ho annunciato che la Svezia, oltre al Baltic Air Policing della Nato e al programma europeo di cooperazione in materia di difesa aerea, era anche disposta a fornire unità di combattimento di terra per la difesa degli Stati baltici", ha ricordato il premier. (Sts)