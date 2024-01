Brasile: presidente Corte suprema sostituisce Lula al Forum di Davos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corte suprema del Brasile, Luis Roberto Barroso, sostituirà il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva al Forum economico di Davos, che si terrà in Svizzera tra il 15 e il 19 gennaio. L'assenza del presidente del Brasile e del suo vice, Geraldo Alckmin, è stata confermata dal governo. È la seconda volta consecutiva che Lula non partecipa all'evento. Barroso terrà due presentazioni al forum: una sull'importanza dell'Amazzonia per l'equilibrio climatico mondiale, e l'altra sugli usi e rischi dell'intelligenza artificiale.(Brb)