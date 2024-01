Gaza: Israele, palestinesi sfollati non torneranno a casa senza nuovo accordo su ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane intendono ribadire al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, arrivato da poco a Tel Aviv nel quadro di un nuovo tour in Medio Oriente, che non permetteranno ai palestinesi sfollati di tornare nel Nord della Striscia di Gaza, se Hamas non acconsentirà a liberare ulteriori ostaggi. Lo hanno riferito fonti anonime al portale di informazione “Axios”, dopo che diversi esponenti dell’amministrazione Biden, incluso Blinken, hanno sottolineato nei giorni scorsi la necessità di far tornare i palestinesi sfollati alle proprie case. Le fonti israeliane hanno affermato che le autorità di Tel Aviv non sono contrarie a questa eventualità, ma che un provvedimento simile deve rientrare in un nuovo accordo per la liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas. “Non permetteremo ai palestinesi di tornare alle proprie case nel Nord della Striscia di Gaza senza progressi tangibili nelle trattative per il rilascio degli ostaggi”, ha detto un funzionario israeliano rimasto anonimo. Una seconda fonte ha precisato che al momento una simile eventualità non è possibile, dal momento che sono ancora in corso scontri a fuoco nella regione, anche se le autorità israeliane sono pronte ad avviare una interlocuzione con Usa e Nazioni Unite per iniziare a “preparare il terreno” perché ciò avvenga. (Was)