Abruzzo: Carrozza (Cnr) a inaugurazione anno accademico del Gssi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Citando numeri e crescita del Gran Sasso Science Institute - oggi cinque corsi di dottorato, 197 studenti, 98 tra professori, ricercatori e assegnisti di ricerca e 33 persone allo staff amministrativo - la rettrice ha inoltre ricordato il profondo impegno della comunità del Gssi nella divulgazione scientifica che ha coinvolto giovani e anche bambini. "La ricerca non deve essere una cosa per pochi e l'amore per la scienza deve iniziare molto presto. Ora dobbiamo continuare a percorrere la strada che abbiamo tracciato ma mettendo le persone che hanno investito su di noi nelle migliori condizioni, e anche sviluppando reti di conoscenze, continuando il lavoro di trasferimento tecnologico che ci permette di chiudere l'anello tra la teoria e la pratica". Tra gli interventi della giornata anche quello della vicaria del direttore generale, Eleonora Ciocca, presente fin dal primo anno al Gssi, che ha ripercorso i passi che hanno portato il Gssi da start-up a Istituto, anche con una creazione di una snella struttura amministrativa e gestionale, l'intervento dei quattro ex studenti di dottorato Axel Boeltzig, Alessandro Montino, Yllka Velaj e Chiara Vitrano; ed inoltre il dibattito con gli interventi della rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Sabina Nuti, del rettore della Scuola Imt Alti Studi di Lucca Rocco De Nicola, e di Piero Ullio, delegato del direttore della scuola Sissa. (Gru)