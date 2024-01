Imprese: Generali completa con successo collocamento di sesto e settimo green bond

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assicurazioni Generali Spa ("Generali") ha collocato, nella giornata odierna, due nuove obbligazioni senior denominate in euro con scadenza rispettivamente gennaio 2029 e fennaio 2034, entrambe emesse nel contesto del proprio programma Emtn, in formato "green" ai sensi del proprio Green, Social & Sustainability Bond Framework (i "Titoli 2029" e i "Titoli 2034"). L’operazione è in linea con l’impegno di Generali in materia di sostenibilità. Un importo corrispondente ai proventi netti dei Titoli 2029 e dei Titoli 2034 sarà̀, infatti, utilizzato per finanziare/rifinanziare "Eligible Green Projects". In fase di collocamento - spiega una nota -, sono stati raccolti ordini complessivi sulle due serie di titoli pari a più di 2 miliardi di euro da oltre 80 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati sostenibili/Sri. Entrambe le emissioni hanno suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato oltre l’80 per cento e il 90 per cento degli ordini collocati per i Titoli 2029 e 2034 rispettivamente, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 35 per cento dei Titoli 2029 è stato allocato ad investitori italiani e francesi , il 30 per cento ad investitori in Germania, seguiti da Spagna e Portogallo con il 13 per cento. Considerando invece i Titoli 2034, il 30 per cento è stato allocato ad investitori UK, circa il 30 per cento ad investitori italiani e francesi, seguiti dagli investitori tedeschi che hanno rappresentato circa il 22 per cento. Il group Cfo di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: "L’ottimo esito del collocamento delle due emissioni green odierne è un’ulteriore conferma della solida posizione finanziaria di Generali e del nostro approccio alla sostenibilità. A seguito di questa operazione, il Gruppo risulta aver collocato complessivamente otto obbligazioni con caratteristiche Esg. Si prevede che, entro la fine del 2024, i bond in formato 'green' e 'sustainable' rappresenteranno circa il 40 per cento di tutto il nostro debito finanziario in essere. Tale risultato è pienamente in linea con l’obiettivo di un’efficiente gestione del debito e dei suoi costi, unito al forte impegno nella sostenibilità, come previsto nel piano strategico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'". (Com)