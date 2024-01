Ex Ilva: Turco (M5s), cronaca di un disastro annunciato, Fitto primo responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Che ArcelorMittal non avesse più intenzione di investire un euro sull'ex Ilva di Taranto era noto da mesi: quella di oggi è un po' la scoperta dell'acqua calda. Purtroppo il tavolo saltato questo pomeriggio è la cronaca di un disastro annunciato, perché dal suo insediamento il governo Meloni ha preso una serie di decisioni tutte catastroficamente sbagliate". Lo afferma in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente M5s. "Dal ripristino dello scudo penale al riesame dell'Aia per spalancare le porte a un'altra decade di ciclo a carbone, dal prestito di 680 milioni a Mittal senza alcuna garanzia per i lavoratori e l'indotto, al tentativo di scaricare sul partner privato i costi della riconversione, Meloni e la sua squadra di governo hanno brancolato per 15 mesi nel buio più totale. E questi sono i risultati. Il responsabile numero uno di questo quadro desolante è il ministro Fitto, che con il colosso franco-indiano ha raggiunto l'intesa su un memorandum dai contenuti ancora ignoti. Il caso dell'ex Ilva è la prova provata dell'incapacità di questo governo, nel quale abbiamo anche un ministro dell'Industria, Urso, che lascia sbrogliare ad altri le matasse che gli competono, e di un ministro dell'Economia, Giorgetti, che da oltre tre anni non fa altro che ostacolare qualsiasi progetto di rilancio e di sostegno del territorio tarantino", aggiunge. (segue) (Com)