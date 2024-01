Ex Ilva: Turco (M5s), cronaca di un disastro annunciato, Fitto primo responsabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora la presidente Meloni prenda atto della volontà di Mittal e faccia scendere definitivamente in campo lo Stato, così come era stato definito nel corso del governo Conte II, per chiudere le fonti inquinanti e riconvertire l'intero territorio. L'ex Ilva è un sito produttivo anacronistico e follemente impattante sulla salute dei tarantini: bisogna ripartire con la totale riconversione del polo siderurgico, consapevoli che il ciclo a caldo va completamente archiviato e gli annessi obsoleti processi produttivi pure. E' chiaro che tutto ciò avrà costi sociali enormi, per questo la riconversione degli impianti va inserita in un ampio accordo di programma che riguardi l'intera città, tanto dal punto di vista economico quando da quello culturale e sociale. L'Ilva come l'abbiamo conosciuta non esiste più. È fuori dal tempo ed è necessario capire che i volumi di prodotto da economia di scala del passato non saranno più raggiungibili. Bisogna aprire ad una diversificazione industriale che sia sostenibile, ambientalmente ed economicamente, e condivisa dallo stesso territorio. Purtroppo questo governo finora ha chiuso gli occhi su tutto e non ha prodotto alcuna soluzione. Nel frattempo migliaia di lavoratori rischiano il licenziamento, altri sono senza reddito e centinaia di imprese dell'indotto sono sul lastrico", conclude Turco. (Com)