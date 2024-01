Frosinone: precipita da finestra dell'ospedale di Cassino, morto 50enne, ipotesi suicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 50 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra dell’ospedale di Cassino, in provincia di Frosinone. È successo questo pomeriggio, intorno alle ore 14. L’uomo, di nazionalità straniera, era affetto da problemi di salute, e per questo era ricoverato all’interno dell’ospedale. Sul posto, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti gli agenti del commissariato di Cassino della polizia di Stato. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto, ma i primi accertamenti lasciano pensare che si possa essere trattato di un atto volontario. (Rer)