Italia-Usa: Meloni ha incontrato a Roma Amos Hochstein, consigliere di Biden

- La premier Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi Amos Hochstein, consigliere della Casa Bianca e coordinatore speciale degli Stati Uniti per le infrastrutture e la sicurezza energetica. L’amministrazione Biden ha recentemente inviato il diplomatico statunitense in Medio Oriente, per coordinare gli sforzi diplomatici tesi a ridurre le tensioni tra Israele e Libano al confine tra i due Paesi. (Res)