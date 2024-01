© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori sono inserite quattro delibere tra cui una sul regolamento degli autoservizi pubblici non di linea e un'altra per autorizzare un contributo da un milione di euro quale dotazione iniziale per l'avvio della nuova Fondazione Teatro di Roma. Numerose le mozioni tra cui una di maggioranza per intitolare a Marco Pannella una strada cittadina e due di opposizione sulla sicurezza stradale. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 14-19)REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca partecipa al 124mo anniversario della Società sportiva Lazio. Roma, Sala Tirreno della Regione Lazio, palazzina C, piazza Oderico da Pordenone (ore 16:30)(Rer)