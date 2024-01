Governo: Conte, duello Meloni-Schlein? Premier non dribbli presenza M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggettivamente è vox populi che Giorgia Meloni abbia un po' di difficoltà a confrontarsi anche coi giornalisti. Evidentemente la presidente del Consiglio in carica ritiene di potersi scegliere l'interlocutore, l'oppositore". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a "Prima di domani" su Rete4, in merito alla sfida televisiva fra la premier e la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Meloni - ha aggiunto - troverà sempre il M5s a contrastare le sue misure. Il leader dell'opposizione non lo sceglie lei. Schlein si difenderà bene ma è inutile che la presidente del Consiglio pensi di poter dribblare la presenza mia e del M5s. Staremo sempre lì, inflessibili", ha concluso. (Rin)