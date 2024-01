Centrosinistra: Conte a Pd, Berlusconi non c'è più facciamo legge su conflitto interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso Berlusconi non c'è più: vogliamo definire una volta per tutte il conflitto di interessi e la regolamentazione delle lobby? Sediamoci a un tavolo e facciamo finalmente una regolamentazione seria per il futuro", ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, rivolgendosi al Pd da "Prima di domani" su Rete4. (Rin)