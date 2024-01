Balneari: Nevi (FI), tutelate mercato ma anche imprese, lavoratori e cittadini italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è una discussione in corso ed un confronto all'interno della maggioranza e tra l'Italia e l'Ue. Confido che si tengano insieme due necessità che per noi sono fondamentali: maggiore concorrenza e libertà del mercato e garantire la diminuzione dei prezzi per chi usufruisce delle spiagge, ma anche evitare di essere colonizzati da gruppi stranieri che non vedono l'ora di accaparrarsi le spiagge e magari aumentare anche i costi a carico di turisti e cittadini". Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ospite a "Metropolis" su Repubblica Tv. "I costi di una gestione della spiaggia sono alti, non possiamo fare ragionamenti su fatturati per ipotesi come fa qualcuno. All'aumento dell'introito della concessione non deve corrispondere un aumento del costo dell'ombrellone o di altri servizi. Noi vogliamo tutelare imprese, cittadini, lavoratori e tutti quelli che usufruiscono delle spiagge", ha concluso. (Rin)