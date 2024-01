Ex Ilva: ArcelorMittal rompe con il governo, netto rifiuto all'aumento di capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’incontro di giovedì - sottolineano Fim Fiom Uilm in una nota congiunta - ci aspettiamo dal governo una soluzione che metta in sicurezza tutti i lavoratori, compresi quelli dell’indotto, e garantisca il controllo pubblico, la salvaguardia occupazionale, la salute e la sicurezza, il risanamento ambientale e il rilancio industriale". Per il segretario generale Uilm, Rocco Palombella, quello che si è verificato oggi "era già scritto", perché ArcelorMittal "aveva già deciso da tempo di non investire sul futuro dell’ex Ilva". "Da molti anni - rimarca il leader sindacale - denunciamo il dramma che stanno sopportando migliaia di lavoratori e intere comunità: livelli produttivi ai minimi termini, mancanza di investimenti sugli impianti e di sicurezza, migliaia di lavoratori in cassa integrazione, interi territori maltrattati da una gestione arrogante e fallimentare. Adesso ci aspettiamo dal governo una assunzione di responsabilità adeguata alla gravità della situazione”. Secondo Palombella, il governo "può fare tutte le verifiche legali del caso, ma deve immediatamente assumere il controllo dell’azienda e destinarvi le risorse necessarie per evitare danni irreparabili”. (segue) (Rin)