Ex Ilva: ArcelorMittal rompe con il governo, netto rifiuto all'aumento di capitale (3)

- La richiesta dei sindacati al governo di assumere il controllo dell'azienda non è del resto una novità. La netta battuta d'arresto di oggi arriva infatti dopo settimane, mesi, in cui ArcelorMittal aveva ribadito la sua indisponibilità a una ricapitalizzazione della società secondo la quota che gli compete in qualità di socio di maggioranza al 62 per cento e presentato anzi un memorandum in cui ricordava quanto già fatto per Acciaierie d’Italia, rilanciando così la palla nel campo dello Stato e di Invitalia (titolare del 38 per cento del capitale). Una posizione contraria, quella del consorzio franco-indiano, che aveva spinto sin da subito le sigle sindacali a chiedere al governo di nazionalizzare l’azienda, convinti che questa fosse l’unica soluzione per uscire da una situazione di stallo che si trascina da anni e per salvaguardare il futuro dello stabilimento e dei lavoratori. (Rin)