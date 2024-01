Abruzzo: ok a Piano integrato regionale su sicurezza alimentare (Pripc)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese nel corso della riunione di questo pomeriggio ,su proposta dell'assessore alla salute, Nicoletta Verì, ha approvato il Piano regionale integrato pluriennale dei controlli della sicurezza alimentare (Pripc) e sanità animale per il periodo 2023-2027 in cui vengono evidenziate le attività espletate su base regionale. Il Piano fornisce indicazioni sul livello di attuazione delle attività di controllo e di raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti. Definita la composizione del Coordinamento tecnico regionale delle Cure palliative. Oltre ai referenti Asl delle cure palliative e ai responsabili dei servizi regionali che si occupano della materia, è prevista la partecipazione di due società scientifiche: quella di riferimento per le cure palliative e quella della medicina di base. Il coordinamento provvederà anche alle cure palliative pediatriche fino alla individuazione da parte della Regione del Centro di riferimento regionale di terapia del dolore cure palliative pediatriche. (Gru)