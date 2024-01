FI: Occhiuto, più che rilevante, ma non metterà mai in discussione governo centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Tanti credevano che dopo la morte del presidente Silvio Berlusconi Forza Italia sarebbe scomparsa. E invece siamo ancora qui, e siamo in crescita secondo tutti i sondaggi. Avendo clamorosamente sbagliato questa previsione adesso qualcuno ci attacca dicendo che saremmo irrilevanti nel governo. Altro che irrilevanti, Forza Italia è stata determinante in diverse occasioni, il nostro leader Antonio Tajani è stato bravissimo a portare a casa tanti risultati e a stoppate alcune iniziative illiberali che l’esecutivo - a nostro avviso sbagliando - aveva preso". Lo ha detto il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo al "Congresso delle idee", organizzato da Forza Italia a Napoli. "Non bisogna mai andare contro il mercato, e Forza Italia - da partito liberale - è al governo per tenere alto questo totem. Siamo più che rilevanti, ma non siamo certo un partito che lancia ultimatum al governo un giorno sì e l’altro no. Se qualcuno si aspetta questo da noi, ha sbagliato indirizzo: noi ci facciamo rispettare, difendiamo con convinzione le nostre idee, facciamo le nostre battaglie, ma non metteremo mai in discussione il primo governo di centrodestra dopo un decennio di ammucchiate e di esecutivi tecnici", ha concluso.(Rin)