Editoria: Barachini domani incontrerà Cdr Dire

- "Ribadendo, come già evidenziato, che la sospensione dei contributi da parte del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria è un atto dovuto a fronte del fermo amministrativo predisposto dal ministero dell’Istruzione e del Merito, domani incontrerò il Cdr dell’agenzia di stampa Dire per ascoltare le loro istanze sull’intera vicenda che da anni segna drammaticamente questa impresa editrice". Lo dichiara il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria Alberto Barachini. "Da mesi lavoriamo affinché i livelli occupazionali delle agenzie di informazione primaria siano un parametro fondamentale per la contrattazione relativa al nuovo elenco di rilevanza nazionale. La nostra priorità non è cambiata e la nostra sensibilità all’allarme occupazionale lanciato dai lavoratori e dalle rappresentanze sindacali è alta come lo è sempre stata", aggiunge. (Rin)