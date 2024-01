Albania-Italia: ambasciatore Bucci, abbiamo riportato Rai in televisione pubblica albanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo riportato la Rai in Albania grazie a un accordo di collaborazione con la televisione pubblica albanese, che ha acquistato a costo zero un pacchetto di programmi che vanno in onda in prima serata in italiano con i sottotitoli. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia in Albania, Fabrizio Bucci, durante un’audizione delle Commissioni riunite della Camera Affari costituzionali e Affari esteri. “L’acquisto del pacchetto è stato sostenuto dalle aziende italiani presenti in Albania in cambio di passaggi pubblicitari durante la trasmissione dei programmi, quindi si tratta di un’operazione win-win per il sistema Italia”, ha spiegato Bucci. (Res)