Messico: con adeguamento tariffe aeroportuali aumenterà fino al 30 per cento il costo dei biglietti

- L’aumento dei costi dei servizi dell’aeroporto internazionale di Città del Messico (Aicm) poterà a un aumento del 30 per cento nel costo dei biglietti nel corso del 2024. Lo ha comunicato uno studio di esperti di aviazione. A dicembre la direzione dell’aeroporto aveva annunciato un aumento delle tariffe per i servizi di atterraggio, decollo, imbarco, pernottamento dei mezzi a cui si aggiunge l’aumento del 3,2 per cento della tassa per l’uso dell’aeroporto (Tua). (Mec)