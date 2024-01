Gaza: contestatori interrompono Biden a Charleston chiedendo un cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla chiesa Mother Emanuel Ame Church di Charleston, teatro di una sparatoria di massa nel 2015 contro la comunità afroamericana, è stato brevemente interrotto da alcune persone che hanno iniziato ad invocare a gran voce un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Gli altri presenti hanno subito iniziato a cantare la frase “altri quattro anni”, per esprimere il proprio sostegno nei confronti del presidente e sovrastare le voci dei contestatori, che sono stati portati fuori dalla stanza. “Comprendo la loro posizione: ed è per questo che sto continuando a lavorare con Israele per contenere la sua campagna militare nella Striscia. (Was)