Usa: Biden a Charleston, suprematismo bianco è il veleno della nostra storia

- Il suprematismo bianco rappresenta un veleno nella storia degli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso alla chiesa Mother Emanuel Ame Church di Charleston, teatro di una sparatoria di massa contro la comunità afroamericana nel 2015. La tappa di Biden nella Carolina del Sud è stata organizzata nel tentativo di consolidare il sostegno degli elettori afroamericani nei suoi confronti, alla luce del calo dei consensi registrato negli ultimi sondaggi. Stando ad un sondaggio pubblicato in autunno dal “New York Times”, il 22 per cento degli elettori afroamericani in almeno sei Stati contesi alle elezioni di quest’anno ha dichiarato che voterebbe per Trump piuttosto che per Biden. Il presidente ha anche fatto riferimento alla Guerra civile, affermando che i confederati “non hanno accettato la sconfitta, affermando che il conflitto avrebbe rappresentato una nobile causa relativa ai loro diritti e non allo schiavismo che invece è stato la ragione alla base della guerra”. (Was)