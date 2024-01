Ex Ilva: Marti (Lega), grave rifiuto ArcelorMittal, trovare soluzione a tutela lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore Roberto Marti, coordinatore della Lega in Puglia, "l'indisponibilità di ArcelorMittal ad assumere impegni finanziari e di investimento, anche come socio di minoranza, è gravissima e rischia di avere ripercussioni occupazionali drammatiche sul territorio". In merito all'incontro tenutosi a palazzo Chigi con ArcelorMittal sull'ex Ilva di Taranto, il parlamentare aggiunge: "Il rifiuto di sottoscrivere l'aumento di capitale proposto dal governo è un vero e proprio schiaffo ai cittadini pugliesi e, in particolare, ai lavoratori di Taranto. Un atteggiamento che va in controtendenza rispetto alla responsabilità sociale richiesta alle imprese e pone a rischio il futuro della siderurgia nel nostro Paese. È fondamentale trovare quanto prima una soluzione volta a salvaguardare i livelli occupazionali, la salute e la sicurezza, contemperando la tutela ambientale con il rilancio industriale".(Rin)