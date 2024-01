Albania: ambasciatore Bucci, presenza italiana mette radici dopo fine dittatura 1991

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza italiana così profonda in Albania mette le sue radici all’indomani della fine della dittatura nel 1991, quando il Paese inizia il suo cammino verso la democrazia. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia in Albania, Fabrizio Bucci, durante un’audizione delle Commissioni riunite della Camera Affari costituzionali e Affari esteri. “Al momento del crollo del regime lo stato albanese si dissolse, l’economia si fermò, la pubblica amministrazione cessò di funzionare e iniziarono i primi massicci sbarchi sulle nostre coste”, ha ricordato l’ambasciatore, evidenziando che “l’Italia fu la prima a intervenire”. “Nel triennio 91-93 guidammo l’operazione Pellicano, grazie alla quale furono forniti aiuti umanitari a tutta la popolazione albanese. Seguirono negli anni altre due operazioni: Alba, nel momento drammatico dei disordini seguiti al crollo delle società finanziarie piramidali del ‘97, e quindi Arcobaleno. A questa fase emergenziale seguì un periodo di progressivo radicamento del sistema Italia in Albania”, ha aggiunto Bucci. “In questi tre decenni abbiamo accompagnato l’Albania in un percorso che non è stato né facile né lineare. I progressi fatti in tutti questi anni sono evidenti, pur con tutti i problemi”, ha poi affermato l’ambasciatore.(Res)