Ex Ilva: Magni (Avs), governo senza politica industriale

24 luglio 2021

- La vicenda dell'ex Ilva "dimostra che il governo è senza una strategia industriale. È il simbolo del fallimento delle politiche industriali della Meloni e di Urso. Quello della destra è un governo forte con i deboli e debole con i forti, come dimostra il fallimento del tavolo di oggi con ArcelorMittal". Lo afferma il senatore dell'Alleanza verdi e sinistra, Tino Magni. "Ora non si perda altro tempo - prosegue il parlamentare -. Il governo prenda finalmente l'iniziativa e vada avanti sul passaggio in maggioranza di Invitalia e punti ad un piano di rilancio industriale dei siti del gruppo fondato sulla decarbonizzazione degli impianti produttivi e su una vera transizione ecologica e sociale con una seria valutazione preventiva del danno sanitario ed ambientale".(Rin)