Albania: ambasciatore Bucci, oggi è una realtà dinamica con economia in crescita

- L’Albania di oggi “è una realtà dinamica, gode di un’economia che cresce, sta investendo nelle infrastrutture nella nuova economia digitale e intende diventare un hub energetico regionale, anche grazie alla stretta collaborazione con l’Italia”. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia in Albania, Fabrizio Bucci, durante un’audizione delle Commissioni riunite della Camera Affari costituzionali e Affari esteri. Il Paese, ha agginto l’ambasciatore, “punta a valorizzare l’istruzione e il suo grande capitale umano, assiste una società civile che sta progredendo e si sta rafforzando”. “L’Albania inizia ad attirare tanti italiani, che vi si recano non solo per turismo ma anche per trascorrere la pensione”, ha poi sottolineato Bucci. (Res)