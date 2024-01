Medio Oriente: sottosegretario Onu Lacroix in visita in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di pace, Jean Pierre Lacroix, è arrivato in Libano per la sua consueta visita in Medio Oriente. Lo ha annunciato la Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) sul suo canale Telegram, sottolineando il momento di particolare tensione dovuto al prolungarsi della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas e agli scontri in corso lungo il confine tra lo Stato ebraico e il Libano. Durante la visita, Lacroix discuterà delle operazioni dell'Unifil con alti dirigenti libanesi, incontrerà le forze armate del Paese e le forze di pace della missione delle Nazioni Unite. (Lib)