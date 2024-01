© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista politico, l’Albania rimane un Paese stabile, soprattutto se si guarda al panorama balcanico. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia in Albania, Fabrizio Bucci, durante un’audizione delle Commissioni riunite della Camera Affari costituzionali e Affari esteri. “È una democrazia che seppur giovane è in via di rapida maturazione”, ha osservato Bucci. (Res)