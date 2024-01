Milano: Prefetto vieta vendita di alcolici in occasione partita Basket

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della partita di basket Olimpia Milano vs Stella Rossa Belgrado, in programma presso il Mediolanum Forum di Assago il giorno 11 gennaio 2024, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, per evitare turbative derivanti dall'eventuale abuso di bevande alcoliche, ha decretato, con provvedimento in data odierna, di vietare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine con esclusione dei locali che svolgono servizio di ristorazione. Il divieto sarà in vigore dalle ore 08:00 alle ore 20.00 dell'11 gennaio 2024 nella zona Centro (Piazza San Babila, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Largo Cairoli, Largo Beltrami, Piazza Castello, Foro Buonaparte), nella zona zona Darsena e Navigli e nella zona di Corso Como e dintorni. (Com)