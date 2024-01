Calcio: cordoglio dell'ambasciata d'Italia a Berlino per la scomparsa di Beckenbauer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Berlino esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del calciatore tedesco Franz Beckenbauer, che in un messaggio su X ricorda come “una leggenda del calcio e uno sportivo straordinario”. La missione aggiunge che, “con la sua abilità ed eleganza”, Beckenbauer “ha segnato la storia del calcio e ispirato generazioni in Germania, Italia e nel mondo”. L'ambasciata italiana a Berlino conclude: “Riposa in pace, Kaiser Franz!”. (Geb)