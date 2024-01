Università: M. Occhiuto (FI), su numero chiuso disponibilità Bernini a dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'annuncio del ministro Bernini dell'avvio dell'iter di revisione dell'ingresso alle Facoltà di Medicina non preclude alcun dialogo con le associazioni di categoria e degli studenti che, così come accade usualmente, saranno audite nel corso dei lavori parlamentari sulla riforma, sede naturale del confronto. La titolare del Mur ha mostrato in ogni sua attività una spiccata propensione al recepimento di idee e contributi, non sussistono motivi affinché ciò possa mutare". Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto. "Del resto, le sue ultime dichiarazioni sono chiare e non contengono elementi che fanno presagire atteggiamenti di chiusura nei confronti di alcuno. Al contrario, ha affermato di essere disponibile al dialogo anche con le forze di opposizione. La nostra prima preoccupazione - continua - è di garantire un accesso a Medicina che premi il merito e la preparazione, fermando il contenzioso proliferato negli ultimi anni. E sul numero chiuso, abbiamo sempre parlato di apertura sostenibile coniugando il maggiore accesso degli studenti con la qualità della formazione. Le carenze di risorse umane penalizzano il servizio e quindi la vita e la salute dei cittadini, ma anche le condizioni di lavoro degli stessi medici che oggi si adoperano in molti casi in situazioni davvero molto delicate e di stress lavorativo", aggiunge Occhiuto. (Com)