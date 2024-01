Albania-Italia: ambasciatore Bucci, abbiamo sempre visto in Tirana un partner fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha sempre visto nell’Albania un partner fondamentale, sia in chiave regionale che ora anche in chiave mediterranea. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia in Albania, Fabrizio Bucci, durante un’audizione delle Commissioni riunite della Camera Affari costituzionali e Affari esteri. “La conclusione del protocollo intende segnare anche un cambio di passo significativo nel rapporto tra i due Paesi”, ha osservato Bucci. “I Balcani sono tradizionalmente una terra di mezzo, dove occorre esserci per non lasciare spazio ad altri attori esterni, perché questa parte di Europa appartiene appunto all’Europa”, ha aggiunto l’ambasciatore.(Res)